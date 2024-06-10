Pamukkale'de orman yangını: Arıları uzaklaştırmak isterken ormanı yaktı!

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çeşmebaşı Mahallesi'nde otluk alanda başladı. Bölgede arı yetiştiriciliği yapan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen bir kişi, alanda arı kovanları için tütsü yaktığı sırada kıvılcımlar otluk alana sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ve 130 personel ile müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek olurken alevlerin arasında kalan Çeşmebaşı Mahallesi Muhtarı Deniz Kurt’un ise saçı yandı. Muhtar Kurt, "Yangını görünce hemen koştuk. Bizde alevlere müdahale ettik. Ancak yetersiz kaldık. Alevlerin arasında kalınca benim de saçım yandı." dedi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gözaltına alınan arı yetiştiricisi, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Yangında 35 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangına müdahale ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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