  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan: Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır

Kapalıçarşı kuyumcusu vatandaşa seslendi! Altın fiyatları sonrası bunu tavsiye etti

Dolar ve altının çökeceğini bilmişti! İslam Memiş 'Yapmayın' diyerek orayı işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı

Ortalıkta "Deprem bilimciyim" diye geziyor! Ercan'dan boyunu aşan dolar açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı çağrısı: Geç kalmayalım

Abdurrahman Dilipak'tan Metaverse sözleri: Sanal cennette...

Araç sahipleri dikkat! Sektör akaryakıt fiyatlarında ''ciddi düşüş'' bekliyor

İşte Yeni Asya’nın attığı o manşetler! "Şimdi bu millet hakkını size helal etsin mi?"

İngiliz ekonomist şoka girdi: Ben böyle bir şey görmedim
Kadın - Aile Ekinezya çayı nasıl yapılır, neye iyi gelir?
Kadın - Aile

Ekinezya çayı nasıl yapılır, neye iyi gelir?

Soğuk algınlığı ve nezleye karşı ekinezya çayı için.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 18:58:00 -
Ekinezya çayı nasıl yapılır, neye iyi gelir?

Ekinezya çayı bağışıklık sistemine iyi geldiği kadar soğuk algınlığına da iyi gelmektedir. Ekinezya bitkisinin en önemli faydası bağışıklık sistemi üzerinde güçlü etkilerinin bulunmasıdır. Dünyanın pek çok yerinde de bu amaçla ekinezya bitkisi kullanılmaktadır. 

Hazırlanışı

Oldukça kolay bir hazırlanış sürecine sahip olan bu bitki çayını demlemek için 4 tatlı kaşığı ekinezya ve 1 litre kaynar su yeterli oluyor. Kaynar suyun içine ekleyeceğiniz ekinezyaları yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Ekinezya çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

  • Ağrı kesici özelliği vardır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Grip ve nezleye karşı koruma sağlar.
  • Enfeksiyonları önler.
  • Detoks etkisi vardır.
  • Vücut kırgınlığını ve halsizliği giderir.
  • Böcek ve yılan ısırığında tedavi edici etkisi vardır.
  • Diş ağrısını hafifletebilir.

Hamile ve emziren kadınların çok dikkatli ve doktor kontrolünde kullanması gerekiyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay