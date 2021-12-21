Ekinezya çayı nasıl yapılır, neye iyi gelir?

Ekinezya çayı bağışıklık sistemine iyi geldiği kadar soğuk algınlığına da iyi gelmektedir. Ekinezya bitkisinin en önemli faydası bağışıklık sistemi üzerinde güçlü etkilerinin bulunmasıdır. Dünyanın pek çok yerinde de bu amaçla ekinezya bitkisi kullanılmaktadır.

Hazırlanışı

Oldukça kolay bir hazırlanış sürecine sahip olan bu bitki çayını demlemek için 4 tatlı kaşığı ekinezya ve 1 litre kaynar su yeterli oluyor. Kaynar suyun içine ekleyeceğiniz ekinezyaları yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Ekinezya çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Ağrı kesici özelliği vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Grip ve nezleye karşı koruma sağlar.

Enfeksiyonları önler.

Detoks etkisi vardır.

Vücut kırgınlığını ve halsizliği giderir.

Böcek ve yılan ısırığında tedavi edici etkisi vardır.

Diş ağrısını hafifletebilir.

Hamile ve emziren kadınların çok dikkatli ve doktor kontrolünde kullanması gerekiyor.