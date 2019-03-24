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Ekinci’den ‘temel atma töreni’ tepkisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, ER TV’de Yerel Seçim 2019 programında geçtiğimiz günlerde yapılan Battalgazi Devlet Hastanesi temel atma törenini eleştirdi.

24 Mart 2019 Pazar 17:14
Ekinci’den ‘temel atma töreni’ tepkisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, ER TV’de Yerel Seçim 2019 programında geçtiğimiz günlerde yapılan Battalgazi Devlet Hastanesi temel atma törenini eleştirdi.


Başkan adayı Ekinci, televizyon programında yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz günlerde vatandaşla tartışan iktidar partisinin il başkanını eleştirdi. Ekinci, “Kendisine yakışmayacak, iktidar partisine yakışmayacak, kabul edilmeyecek söylemlerde bulunması, vatandaşa hakaret etmesi abesle iştigaldir. Ben şahsen bu hareketi kınıyorum. Bir gariban şikayetini, meramın kime anlatır. Şikayetini, meramını anlatan vatandaşa hakaret edemezsiniz. Seçime bu kadar kısa bir zaman kalmışken bu hırçınlığın sebebi bellidir” ifadelerine yer verdi. Seçim sürecinde çalışma yapan partililere saldırıldığını da öne süren Ekinci, “Kaç seferdir seçim çalışması yapan bayan arkadaşlarımıza saldırıyorlar. Yukarıdan kaynar su bile döktüler arkadaşlarımızın üzerine. Ayrıca edep dışı söylemlerle farklı bir algı oluşturuyorlar. Çünkü artık korkuyorlar seçimi kaybedecekler diye” şeklinde konuştu. Seçimin adaletsiz geçtiğini dile getiren Battalgazi Belediye Başkan adayı sözlerine şu şekilde devam etti:


“Merkezi alanlarda reklam yapacak hiçbir alan vermemelerine rağmen bizler de ücra köşelere birkaç tane afiş yaptırdık. Bu üç-beş tane afişe bile dayanamıyorlar. Hemen o afişlerimiz yırtılıyor. Bu şekilde bir siyaset tarzı olur mu? Tahrik siyaseti yapıp bizlerin de aynı şekilde hareket etmemizi istiyorlar. Bizler mahalli idariler seçimine giriyoruz. Bizleri tahrik ederek siyaset yapmanın ne anlamı vardır. Bütün siyasi partilerin adayları vardır. AK Parti’nin adayı var. CHP’nin adayı var, HDP’nin adayı var. Sanki HDP’nin adayı yokmuş gibi iftira siyaseti yapıyorlar. Bu çamur atmanın anlamı açıktır. Çünkü artık kaybedeceklerini anladılar."


Ekinci, geçtiğimiz günlerde temeli atılan Battalgazi Devlet Hastanesi ile ilgili de yapılan törene tepki göstererek “Seçime 10 gün kala nereden akıllarına geldi temel attılar. 2018 yılının 8. ayında ihale tekrar iptal edilmiş. Göz boyamak için 40-50 tane partili arkadaş o bölgede temel atma töreni yapıyorlar. Ben gittim o bölgede incelemelerde bulundum. Koskoca Devlet Hastanesi’nin temel atması bu kadar küçük olabilir mi? Ayrıca niye çalışma yok şimdi? Bu temel atma töreni bir aldatmadır. AK Parti’nin icraatı bu değil. Bu Malatya’da insanları aldatan menfaat şebekesinin oyunudur. Seçmen Ali Ekinci’ye inandığı için ve Ali Ekinci Battalgazi’de önde olduğu için bu şekilde çakma bir temel atma töreni atıyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:14
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