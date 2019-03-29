0553 313 94 23

Ekinci’den proje vurgusu

31 Mart yerel seçimlerde son düzlüğe girerken, İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Sıtmapınarı, Beydağı ve Orduzu mahallelerinde toplantı gerçekleştirdi.

29 Mart 2019 Cuma 15:59
Ekinci’den proje vurgusu

31 Mart yerel seçimlerde son düzlüğe girerken, İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Sıtmapınarı, Beydağı ve Orduzu mahallelerinde toplantı gerçekleştirdi.


Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi son düzlüğe girilirken, bu süreçte yoğun bir tempoyla çalışan İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, gezilmedik yer sıkılmadık el bırakmadı. Geceli gündüzlü bir seçim propagandası süreci geçiren Ekinci, verdikleri emeklerinin ise 31 Mart akşamı taçlandırılacağından şüphelerinin olmadığını söyledi.


Son olarak Sıtmapınarı, Beydağı ve Orduzu Mahallelerinde halkla buluşan Ekinci, artık seçimlere çok kısa bir süre kaldığını belirterek, 1 Nisan’ın Battalgazi ilçesi için yeni bir dönem olacağını söyledi. İktidar partisinin adayının açıkladığı projelerinin dayatma projeler olduğunu ifade eden Ekinci, “Bazı arkadaşlarımız projeleri hali hazırda bulur ve bunlar benim projem derler. Ama bana göre, bu projeler boş projelerdir. Projeler ihtiyaçtan doğar diyoruz. Gönül arzu ederdi ki şu mahallenin bir semt konağı olsun. Mükemmel bir toplantı salonu ve kullanabileceği çok amaçlı, gerek sosyal, gerek kültürel faaliyetlerin sürdürebileceği, hanımefendilerimizin bir araya gelip çeşitli meslek dallarında kurslar düzenleyebileceği ve gün düzenleyebileceği toplantı salonları olsun. Bu toplantı salonu kamuya ait her kesimi bağrında barındırabilecek şekilde yapılması isterdik. Bu bir ihtiyaçtır bu bir insana verilen değerdir. Bu halkın arzu ettiği bir ortamdır. Ama maalesef biz halkın ihtiyacı olan bu projelere değil de kendi kafamızdan veya birilerinin tavsiyesi ilen veya gördüğümüz bir tasarımı fotoğraflayıp bu bizim projemizdir deyip halka dayatmak istiyorlar. Günümüzde olduğu gibi yapılan binalar var ama içi boş. İnsanlar mutlu olamıyorlar ve aradıklarını da bulamıyorlar. O zaman o binanın orada oluşu herhangi bir şey ifade etmiyor” dedi.


Bu konuları çok önemsediklerinin altını çizen Ekinci, “Bir yerel yönetici halkı ile barışık olmalı, sivil toplum örgütü ile hemşeri dernekleri ilen devamlı iç içe olup böylesi zamanlarda böylesi ortamları paylaşıp ve kendi sorunlarını dertlerini konuşup istişare edebilecekleri bir ortam olmalı. Vatandaşta karşısında rahat bir şekilde hizmet edebileceği yerel yöneticisini, kendisini ifade edebilecek durumda olması gerekir. Günümüzde böylemi, seçilen oyu alıp oraya gelene kadar hizmetkardır. Ama seçim geçtiği günden sonra roller değişiyor. Seçilen ağa kral seçen ise maalesef mazlum ve hizmetkar konumunda. Çünkü her şeyine el konuluyor iradesine bile. Bırak onu yaptıklarını yapıyorlar da bide akılları ile alay ediyorlar. Bununda sebebi ney, biz seçmen olarak sorgulayan bir toplum değiliz. Biz seçmen olarak gücümüzün farkında değiliz. Biz, seçen ve seçilenin hizmetkâr olduğunun farkında değiliz. Eğer biz seçtiklerimizi seçimden sonrada sorgulayabiliyorsak işte o zaman biz efendiliğimizi seçileninde hizmetkar olduğunu biliriz. Biz kimseye hakaret edilsin demiyoruz, medeni bir toplumuz, biz birbirimize hakaret ederek, saygısızlık yaparaktan bir yere varamayız. Bakmayın şimdi birileri çıkmış had bildiriyor, hakaret ederek seçmeni dışlıyor. Hatta ve hatta ağıza alınmayacak hakaret içeren cümleler ile onları kapı dışarıda edebiliyor” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:59
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet İttifakı Manisa mitingi
    1. Millet İttifakı Manisa mitingi
    2. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
    3. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    4. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    5. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    7. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    8. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    9. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    10. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    11. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    12. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    13. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    14. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    15. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    17. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    18. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    19. Marmara’da poyraz fırtınası
    20. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    21. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    22. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    23. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    24. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    25. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    26. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    27. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    28. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    29. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    30. Mermer blokları altında kalan işçi..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!