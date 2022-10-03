Ekim ayında hangi balıklar yenir? Güncel balık fiyatları

Balık av yasağı 1 Eylül 2022'de açıldı. Sezonun açılmasıyla bir süre hamsi bolluğu gözlenirken ardından tezgahlar palamutlarla dolup taşmaya başladı. Peki, ekim ayında hangi balıklar lezzetli olur?

Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Ekim ayında palamut, barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, orfoz, traça lezzetli olur.

Güncel balık fiyatları

Bir süredir tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Balık fiyatları illere göre farklılık gösterebiliyor. İstanbul'da palamut balığının tanesi 35 lira ile 45 lira arasında satılıyor. Hamsinin ise kilosu 50 liradan başlıyor. Balıkçılar hamsi fiyatlarının birkaç hafta içerisinde daha da düşeceğini belirtiyor. Balık av sezonunun açıldığı günlerde İstanbullular hamsinin kilosunu 25'e satın almıştı.

Balığın faydaları nelerdir?

Balık iyi bir o Omega3 deposudur.

Balık içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

İyot yönünden zengin olan balık zeka gelişimine katkı sağlar.

Balık kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

Kılçığı ile yenilebilen küçük balıklar kalsiyum açısından zengindir bu da kemikleri güçlendirir.

Düzenli olarak balık tüketenlerde Alzheimer riski de azalıyor.

Düzenli balık tüketenlerde diyabet riski azalıyor.

Balık; B1, B2, B6, B12, D ve K vitamini yönünden zengindir.