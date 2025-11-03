  • İSTANBUL
Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor!

Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda yüzde 35,29 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisinin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olan enflasyon verileri bugün açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisi olan Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) duyuracak.

EKONOMİSTLERİN ORTALAMA BEKLENTİSİ %2,69

Ekonomistler, Ekim ayında aylık enflasyonun bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,69 artmasını bekliyor. Beklentiler yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yoğunlaşıyor.

Bu ortalama beklentiye göre, Eylül ayında yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun Ekim ayında hafif bir düşüşle yüzde 33,05'e gerilemesi öngörülüyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ %31,93

Piyasalar, sadece Ekim ayı verilerini değil, aynı zamanda yıl sonu tahminlerini de yakından izliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi Ekim ayı itibarıyla ortalama yüzde 31,93 olarak belirlendi. Yıl sonu için en düşük beklenti yüzde 31, en yüksek beklenti ise yüzde 33,06 seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda TÜFE'deki değişimler şu şekildeydi: Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04 ve Eylül'de yüzde 3,23.

 

