Ekim 2021 enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon ekimde arttı mı azaldı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 19,89 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 19,89 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %5,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %36,20 artış gösterdi. üretici fiyat endeksi Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 5,24 arttı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,31 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre, enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 olmuştu.