Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

"Ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atıl tarım arazilerinin envanterinin tamamlanacağını belirterek, “Çeşitli nedenlerle ekilemeyen 2 milyon hektar tarım arazisi, tarımsal üretime kazandırılacak. Böylelikle 13 milyar lira gelir artışı sağlanacak” dedi.

21 Aralık 2018 Cuma 11:30
"Ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının 2018 faaliyetleri ile 2019 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarım politikalarını yürütürken, çiftçiyi ve üreticiyi korurken, tüketiciyi de kolladıklarını aktaran Pakdemirli, bu politikaları, çiftçilerin yol göstericiliğinde, hep birlikte belirlediklerini söyledi.

2 milyon hektarlık alan

Pakdemirli, tarımsal desteklerin son 16 yılda yüzde 700 artışla 1,8 milyar liradan 14,5 milyar liraya çıktığına işaret ederek, “Bunun sonucunda, bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 98 milyon tondan, 120 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Tarımsal ihracatımız 3,7 milyar dolardan 17 milyar dolara ulaştı” diye konuştu. Pakdemirli, atıl tarım arazilerinin envanterinin tamamlanacağını belirterek, “İşlenmeyen tarım arazimiz kalmayacak. Çeşitli nedenlerle ekilemeyen 2 milyon hektar tarım arazisi, tarımsal üretime kazandırılacak. Böylelikle 13 milyar lira gelir artışı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Sorunları yakından takip ediyoruz"

Pakdemirli, şu anda 6,5 milyon hektar alanın sulandığını ve buna 2 milyon hektarlık alanı daha ekleyeceklerini anlattı. Pakdemirli, bunun sonucunda tarıma ekstra yıllık 15 milyar lira gelir artışı sağlanmış olacaklarını söyledi.

Pakdemirli, buğday ve arpada destekleme primini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardıklarını, buğday ve arpa gübre desteğini 4 liradan 8 liraya yükselttiklerini anımsatarak, şöyle devam etti: “Çiftçimizin ve üreticimizin tüm sorunlarını yakından takip ediyoruz. Kendileriyle sık sık bir araya geliyoruz. Tarım sektörü ister istemez ekonomik hareketlilikten etkilenen bir sektör. Ekonomik hareketlilik tarımı, diğer sektörlere göre daha fazla etkiliyor. Çünkü tarım, dünya emtia fiyatlarına duyarlı bir sektör. Zaman zaman döviz kurundaki dalgalanmalara ve artışlara karşı, çiftçimizi korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz.”

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:30
  1. Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'TRT ekibi BEA'da alıkonuldu' Dışişlerinden açıklama
    1. 'TRT ekibi BEA'da alıkonuldu'..
    2. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    3. Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
    4. Türkiye'nin yerli ve milli..
    5. Küba'da atletizme başladı, Türkiye'de..
    6. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    7. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    8. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    9. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    11. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    12. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    13. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    14. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    15. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
    16. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    17. "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın son..
    18. GÖRÜŞ - Ortadoğu’da krizin şifresi:..
    19. Sebep EYT! Yolcu otobüsünde kadın..
    20. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak