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Yerel Ekili alanda korkutan yangın!
Yerel

Ekili alanda korkutan yangın!

Adıyaman’da ekili alanda çıkan yangın 20 dönümlük alanı küle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 23:40:00 -
Ekili alanda korkutan yangın!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Özelevler mevkiinde bulunan ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, traktörleriyle yangın alanına giderek traktörlerine taktıkları pulluklarla yangının önünü kesmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda 20 dönümlük alanın yanarak küle döndüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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