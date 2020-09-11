  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor "Eker I Run", bu yıl farklı formatla koşulacak
Spor

"Eker I Run", bu yıl farklı formatla koşulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:03:35 -
"Eker I Run", bu yıl farklı formatla koşulacak

İSTANBUL (AA) - Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen "Eker I Run" koşu organizasyonu, bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir formatta gerçekleştirilecek.

Bu sene "İçinde var, açığa çıkar" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, salgın döneminde açık havada spor yapmanın önemine, sağlıklı yaşama ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine vurgu yapılacak.

"www.ekerkosu.com" adresinden ücretsiz kayıt yaptıracak olan sporseverler, 1-4 Ekim tarihleri arasında dünyanın herhangi bir yerinde açık havada koşarak etkinliğe katılabilecek. Koşucular, Eker I Run 2020'de 2 bin metre, 5 bin metre, 15 bin metre, 42 bin metre, minik adımlar ya da paten yarışı seçeneklerinden dilediğini tercih edebilecek.

Seçtikleri yarış tipindeki parkuru tamamlayan koşucular, GPS özelliği olan bir spor sağlık uygulamasından aldıkları sonuçları 5 Ekim Pazartesi gününe kadar "www.ekerkosu.com" adresine yükleyerek, sıralamadaki yerlerini görebilecekler. Sonuç gönderen sporcular arasında yapılacak çekilişle, çeşitli sponsor ödülleri de verilecek.

Ayrıca, Eker I Run 2020'de "Adım Adım-İyilik Peşinde Koş" platformu ile birlikte yarışın en önemli etkinliklerinden biri olan Yardımseverlik Koşusu da üçüncü kez düzenlenecek. Koşucular, Adım Adım platformundan seçtikleri bir STK için bağış yapabilecek veya bir bağış kampanyası oluşturabilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp ..
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı