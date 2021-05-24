Ek öğretmen atamaları ne zaman?
Öğretmen atamaları olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir yayında ek öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen ataması yapılacak mı? Ek öğretmen atamaları ne zaman tarihi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 24 TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ek öğretmen atamalarına yönelik sorulara da cevap verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Ek öğretmen ataması tarihi
Ek öğretmen atamaları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Şu anda ek öğretmen atamaları ilgili yeni bir değişiklik yok. Ama artması noktasında MEB'in talebi her zaman var. İmkanlar iyileştiğinde ilk yapılacak işlerden biri de öğretmen sayısını arttırmak” dedi.