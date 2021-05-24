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Eğitim Ek öğretmen atamaları ne zaman?
Eğitim

Ek öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmen atamaları olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir yayında ek öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen ataması yapılacak mı? Ek öğretmen atamaları ne zaman tarihi

Yeniakit Publisher
2021-05-24 01:19:00 -
Ek öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 24 TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ek öğretmen atamalarına yönelik sorulara da cevap verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Ek öğretmen ataması tarihi

Ek öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Şu anda ek öğretmen atamaları ilgili yeni bir değişiklik yok. Ama artması noktasında MEB'in talebi her zaman var. İmkanlar iyileştiğinde ilk yapılacak işlerden biri de öğretmen sayısını arttırmak” dedi.

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