“Ek ödemeler teşvik edilsin” çağrısı

İşçi ve işveren sendikaları, ücretlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan destek istedi. Ücretlerin düşmemesi için işverenlerin yapacağı ek ödemelerin büyük fayda sağlayacağını belirten işveren ve işçi sendikaları, ortak bir adım attı. TİSK, Türk-İş ve Hak-İş ortak bir mektupla, bu ödemeleri yapan işverenlerin teşvik edilmesini istedi.

İmkân sağlanmalı

Mektupta, “kısa çalışma döneminde gelir kaybı yaşayan çalışanların bu kayıplarının en aza indirilebilmesi amacıyla işverenler tarafından kısa çalışma ödeneği alan çalışana ek ödeme yapılmasına ve kısa çalışma dönemine isabet eden ikramiye gibi yan hakların da ödenebilmesine olanak sağlanmasının önemli olduğuna inanmaktayız” ifadelerine yer verildi. Mektupta, “Bu ödemelerin, gelir vergisinden de muaf tutulmasının, gerçekleştirilmek istenen amaca daha kısa sürede ulaşılmasına katkı sağlayacağı açıktır” denildi.

Haklar korunmalı

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, bu yönde çalışmalar yaptıklarını belirtirken, “Elimizi taşın altına koyuyoruz. Çalışanlarımızın maddi ve manevi kayıpları olmadan bu dönemi geride bırakmalarını amaçlıyoruz. Bu konuda işçi sendikalarıyla aynı noktada olmak umut verici. Bu ödemelerin önünün açılmasını istiyoruz” dedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, ek ödeme yapan işverenlerin bulunduğunu ve bunu olumlu bulduklarını kaydetti. Atalay, “Çalışanların haklarının korunmasına dönük her türlü adımı destekliyoruz. Bu uzlaşıyı da kıymetli buluyoruz” diye konuştu.

Vergi istisnası olmalı

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ise, “İyi niyetli işverenler var. Çalışanını mağdur etmek istemiyor. Üretim durmuş, kısa çalışmanın üzerine ilave destek olmak istiyor. Bu da olabiliyorsa vergiden istisna olsun” ifadelerini kullandı.