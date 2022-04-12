Ek istihdam desteği nedir? Kimlerin sosyal destek primleri Çalışma Bakanlığı ödeyecek?
Kimlerin 6 ay primini devlet ödeyecek? Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek istihdam desteği açıklamasında bulundu. Peki, ek istihdam desteği kimlere verilecek?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, kime ek istihdam desteği var?
Ek istihdam desteği nedir? Kimlerin sosyal destek primleri Çalışma Bakanlığı ödeyecek?
12 Nisan Salı günü merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ek istihdam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak” dedi.