  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ek istihdam desteği nedir? Kimlerin sosyal destek primleri Çalışma Bakanlığı ödeyecek?
Ekonomi

Ek istihdam desteği nedir? Kimlerin sosyal destek primleri Çalışma Bakanlığı ödeyecek?

Kimlerin 6 ay primini devlet ödeyecek? Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek istihdam desteği açıklamasında bulundu. Peki, ek istihdam desteği kimlere verilecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 20:53:00 -
Ek istihdam desteği nedir? Kimlerin sosyal destek primleri Çalışma Bakanlığı ödeyecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, kime ek istihdam desteği var?

Ek istihdam desteği nedir? Kimlerin sosyal destek primleri Çalışma Bakanlığı ödeyecek?

12 Nisan Salı günü merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Ek istihdam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak” dedi.

Rize Artvin havalimanı ne zaman açılacak?
Rize Artvin havalimanı ne zaman açılacak?

Aktüel

Rize Artvin havalimanı ne zaman açılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay