Ek hekim maaşı memur emeklilerine veriliyor

Soru: Ben Devlet hastanesinde 15 yıl diş hekimi olarak çalıştıktan sonra istifa edip özel hastaneye geçtim ve 12 yıl SSK’lı çalıştıktan sonra 2014 yılında SSK emeklisi oldum. Hekimlere ek maaş ödendiğini duydum ancak benim maaşımda artış olmadı. Nereye başvurmalıyım? Hüseyin K.

Cevap: Kamu kurumlarından emekli olanlara 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli maaşı ödemesi yapılır. Üniversitede görev yapan hekimlere yani akademik kariyer sahibi hekimlere makam ve görev tazminatı ödenmekle birlikte benzer görevi yapan ve diğer kurumlarda görev alan hekimlere tazminat ödenmemesi hakkaniyetli bulunmadığı için Hükümetimiz 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir düzenleme yaptı ve kamu emeklisi hekimlere ek maaş ödenmeye başlandı. Bu ödeme sadece kamu emeklisi hekimlere yapılıyor. SSK emeklisi hekimler ödenen primleri üzerinden emekli maaşı almakta. Dolayısıyla kamu emeklisi hekimlere göre daha yüksek maaşları bulunuyor. Bu uygulamayla bir anlamda maaşı düşük olan kamu emeklisi hekimlerin maaşı iyileştirilmiş oldu. Siz kamu emeklisi olmadığınız için ek hekim maaşı alma hakkınız bulunmuyor.