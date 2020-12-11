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Ekonomi Ek gösterge nasıl artar? Ek gösterge emekli aylığı emekli ikramiyesi ne kadar?
Ekonomi

Ek gösterge nasıl artar? Ek gösterge emekli aylığı emekli ikramiyesi ne kadar?

Ek gösterge nasıl yükseltilir? Binlerce öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis ile kamuda halen çalışan memurlar ek gösterge artışını merak ediyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet kanadından ek göstergenin 3600’e yükseltilmesine ilişkin zamana zaman müjdeli haberler geliyor. Peki ek gösterge nasıl yükselir? Ek göstergeyi yükseltmek için ne yapmak gerekir? Ek gösterge aylığı nasıl hesaplanır? Ek gösterge ile emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:40:00 - 2020-12-11 15:41:07
Ek gösterge nasıl artar? Ek gösterge emekli aylığı emekli ikramiyesi ne kadar?

Ek gösterge aylık ücretlerin, emekli ikramiyelerinin ve emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan unsurlarında başında gelmektedir. ek gösterge miktarı emekli maaşı ve ikramiyesinde büyük etkiye sahiptir. Ek gösterge cetvelindeki rakamlar derece, hizmet sınıfı ve unvanlara göre değişkenlik göstermektedir. 

Ek gösterge neye göre verilir?

Ek göstergeler kazanılmış hak aylığı üzerinden verilir. Ancak, torba kadrolarda kadro derecesi üzerinde verilir.Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir.  Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek göstergesi 3600 olan bir kamu çalışanı ile, ek göstergesi 2500 olan bir kamu çalışanının alacağı zam veya maaş miktarı eşit olmayacaktır. Bunu aşağıda yer alan ek gösterge cetveli sayesinde kolaylıklar görebilirsiniz.

Ek gösterge nasıl hesaplanır?

Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Ek gösterge maaşa ve emekli ikramiyesini ne kadar artırır?

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