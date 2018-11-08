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Ek gıdaya geçiş yapılırken nelere dikkat edilmeli?

Ek gıda Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu ek gıdaya geçişte panik olunmaması gerektiğini söyledi. Yazının devamında ise detayları anlattı.

08 Kasım 2018 Perşembe 18:49
Ek gıdaya geçiş yapılırken nelere dikkat edilmeli?

Ek gıda Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, "Ek gıdaya geçişte anne babalara önerimiz sakin olmaları. Önlerinde 3-5 ay civarı ek gıdaya alıştırmak için bir süre var. Ek gıdaya geçiş zamanını doktorunuz bebeğinizin gelişimi açısından değerlendirip size uygun zamanı söyleyecektir. Acele etmenize gerek yok" dedi

Ek gıdalara geçiş bebekler için olduğu kadar ebeveynler için de önemli bir dönem. Bebekler ilk altı ay boyunca D Vitamini hariç, ihtiyaçları olan her şeyi anne sütünden karşılayabiliyorlar. Ancak altıncı aydan itibaren hem dış dünya ile tanışmaları, hem gelişmiş sindirim sistemlerinin yeni gıdaları kaldırabilmesi, hem de belki de en önemlisi, beyin gelişimlerinin olması gerektiği ivmede devam edebilmesi için ek gıdaya yumuşak bir geçiş yapılması gerekiyor.

PANİK YAPMAYIN

Bebeğiniz sonsuza kadar anne sütü ya da mama almayacak; zamanı geldiğinde ek gıdalara geçiş yapacak.

BİLİNÇLİ BİRER ANNE BABA OLARAK MUTLAKA OKUYUN ARAŞTIRIN

İnternette birçok kaynak var ama sadece güvenilir olanlara, bir uzmanın elinden çıkmış yazılara bakın. Çocuğunuza özel bilgileri, teşhis ve tedaviyi kendi çocuk doktorunuzdan edinin. Aklınızdakileri, sorularınızı bir kağıda dökerek görüşmeye gitmek faydalı olacaktır. Ek gıdaya geçiş ile ilgili doktorunuza soru sormaktan çekinmeyin.

EK GIDA BİR SÜREÇTİR VE KESİNLİKLE ZAMAN ALACAKTIR.

Bebeğinizi en iyi siz tanırsınız, ailenizin ihtiyaç ve isteklerini en iyi siz bilirsiniz. Birçok bebek ek gıdaya geçiş sinyallerini verir. Örneğin sizin yemeğiniz ile ilgilenir, ağzını şapırdatır, yiyeceklere uzanmaya çalışır, bu sinyalleri takip edin.

ABARTMAYIN

Bebeğinizin midesi küçük.  Ana besini doktorunuzun yönlendirmesi ile hâlâ anne sütü ve/veya formül mamadır.

EK GIDAYA GEÇİŞ SÜRECİNE ÖNCEDEN HAZIRLIKLI OLUN

Geçiş süreci başladığında ne yapacağınızı biliyor olmak önemlidir.

EK GIDAYA HANGİ BESİNLERLE BAŞLAMALI?

Bayburtluoğlu; "İlk etapta bebeğinizi tanıştıracağınız yiyecekler sebze ve meyve püreleri olabilir. Muhallebiler de verebilirsiniz. Glüten yani buğday ürünlerine karşı hassasiyeti olma ihtimali yüzünden birçok ülkede ilk muhallebiler pirinç unu ile yapılır. Bebeğinizin glüten hassasiyeti yoksa irmikli muhallebilere 8. aydan sonra geçebilirsiniz." diyor.

İRMİK Mİ, PİRİNÇ UNU MU, SEBZE Mİ, MEYVE Mİ?

Bayburtluoğlu; "İrmik, pirinç unundan daha besleyicidir." diyor. Sıklıkla pirinç unu ile ek gıdaya geçişe başlayan annelere glüten hassasiyeti olmadığı tespit edilen bebeklere daha besleyici olduğunu için irmikli gıdalar öneriyor.
Bayburtluoğlu; "Sebze ve meyvelerde de mevsim ürünlerini seçmeye ve çok çok iyi yıkamaya ve temizlemeye dikkat edin. Sebze ve meyvelerinizi ilk etapta sirkeli suda bekletmek bir çözüm olabilir; ardından iyice duruladıktan sonra kullanabilirsiniz. Sebze püresi ek gıdaya geçişte iyi bir alternatiftir. Meyveler konusunda dikkat edilecek bir husus da çok tatlı olmamaları gerektiğidir." şeklinde konuşuyor.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:49
  1. Bayburt
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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