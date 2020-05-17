  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hekimlerimiz yetkinler

YHT seferleri başlıyor

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar
için kalan
Ekonomi

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Nurol Makina, birçok ülkenin güvenlik güçleri tarafından tercih edilen Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı’nın ambulans konfigürasyonunun seri üretimine başladı ve ilk ihracatını Orta Doğu’ya gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:35:00 -
Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Ejder Yalçın 4x4, ilk tasarım aşamasından itibaren çok rollü bir araç olarak tasarlanırken, yüksek performansı ve yük taşıma kapasitesi sayesinde çok farklı görevler ve görev yükleri için ortak bir askeri platform oluşturuyor. Nurol Makina, Ejder Yalçın’ın farklı konfigürasyonuyla bugüne kadar çok farklı coğrafyalardaki ülkelere ihracat gerçekleştirdi. Şirket bu başarıya son olarak Ejder Yalçın 4x4 Ambulans’ı ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı