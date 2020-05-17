Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Ejder Yalçın 4x4, ilk tasarım aşamasından itibaren çok rollü bir araç olarak tasarlanırken, yüksek performansı ve yük taşıma kapasitesi sayesinde çok farklı görevler ve görev yükleri için ortak bir askeri platform oluşturuyor. Nurol Makina, Ejder Yalçın’ın farklı konfigürasyonuyla bugüne kadar çok farklı coğrafyalardaki ülkelere ihracat gerçekleştirdi. Şirket bu başarıya son olarak Ejder Yalçın 4x4 Ambulans’ı ekledi.