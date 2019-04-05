Ejder Yalçın zırhlısı Senegal'in bağımsızlık kutlamalarına damga vurdu

Uzun yıllar Fransa'nın sömürgesi olan ve 4 Nisan 1960'ta bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Senegal'de, bağımsızlığın 59'uncu yılı dolayısıyla Bağımsızlık Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.

Askeri okul öğrencilerinin, birliklerin, tanklar ve zırhlı araçlarla geçit yaptığı kutlamalarda, akrobasi uçakları da gösteri gerçekleştirdi. Geçitte, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Senegal'in geçen yıl satın aldığı zırhlı Ejder Yalçın göz doldurdu.

Resmi geçitte Türkiye'yi Dakar'daki Maarif Vakıf Okullarının öğrencileri temsil etti.

Kutlamalara, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra Liberya Cumhurbaşkanı Georges Weah, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da katıldı.

Bağımsızlık günü Senegal'de bir günlük resmi tatil olarak kutlanıyor.

Dakar Maarif Okulunda kutlama

Senegal'in bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Dakar Maarif Okulunda da program düzenlendi.

Etkinliğe, TMV yöneticileri, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Senegal ordusundan temsilcilerin de bulunduğu program, iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı.

Öğrencilerin bağımsızlıkla ilgili şiirler okuduğu programda, yöresel tatlılar ikram edildi.

Senegal'de TMV'ya bağlı 4 okulda 565 öğrenci eğitim görüyor.