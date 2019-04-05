0553 313 94 23

Ejder Yalçın zırhlısı Senegal'in bağımsızlık kutlamalarına damga vurdu

Senegal'in bağımsızlığının 59. yıl dönümü başkent Dakar'da törenle kutlandı. Türkiye'yi Maarif Vakfı Okulu öğrencilerinin temsil ettiği törende, Senegal'in geçen yıl satın aldığı Türk zırhlısı Ejder Yalçın dikkati çekti.

05 Nisan 2019 Cuma 07:02
Ejder Yalçın zırhlısı Senegal'in bağımsızlık kutlamalarına damga vurdu

Uzun yıllar Fransa'nın sömürgesi olan ve 4 Nisan 1960'ta bağımsızlığını kazanan Batı Afrika ülkesi Senegal'de, bağımsızlığın 59'uncu yılı dolayısıyla Bağımsızlık Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.

Askeri okul öğrencilerinin, birliklerin, tanklar ve zırhlı araçlarla geçit yaptığı kutlamalarda, akrobasi uçakları da gösteri gerçekleştirdi. Geçitte, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Senegal'in geçen yıl satın aldığı zırhlı Ejder Yalçın göz doldurdu.

Resmi geçitte Türkiye'yi Dakar'daki Maarif Vakıf Okullarının öğrencileri temsil etti.

Kutlamalara, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra Liberya Cumhurbaşkanı Georges Weah, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da katıldı.

Bağımsızlık günü Senegal'de bir günlük resmi tatil olarak kutlanıyor.

Dakar Maarif Okulunda kutlama

Senegal'in bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Dakar Maarif Okulunda da program düzenlendi.

Etkinliğe, TMV yöneticileri, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Senegal ordusundan temsilcilerin de bulunduğu program, iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı.

Öğrencilerin bağımsızlıkla ilgili şiirler okuduğu programda, yöresel tatlılar ikram edildi.

Senegal'de TMV'ya bağlı 4 okulda 565 öğrenci eğitim görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 07:49
  1. Senegal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. İşte dolar kurunda son durum
    3. İstanbul’da hangi yollar kapalı?..
    4. Sinemalarda hangi filmler var..
    5. THY uçakları yeni yuvasına iniyor
    6. Gökçek anlattı: CHP 80 bin oyu böyle..
    7. İstanbul Havalimanına yolcusuz..
    8. CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit..
    9. Malezya'da dünyanın en uzun tropikal..
    10. 05.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. YSK Başkanı Güven: Tek tek açıklama..
    12. Atatürk Havalimanı taşınma işlemleri..
    13. Ejder Yalçın zırhlısı Senegal'in..
    14. İsrail mahkemesi AA muhabirinin..
    15. Etiyopya uçağının 925 kilometre hızla..
    16. “Libya'da ulusal konferans yapılamaz”
    17. KPSS davası sanıklarına istenen ceza..
    18. 5 milyon kişinin verilerini ele..
    19. Libya'da Hafter Trablus'u ele geçirmek..
    20. Alacak verecek meselesi kafede silahlı..
    21. YSK, CHP'nin Beyoğlu itirazını reddetti
    22. Maltepe'de tüm oylar yeniden..
    23. AK Parti'den gece yarısı İstanbul..
    24. İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma..
    25. Yeni Zelanda’da camilere saldıran..
    26. ABD durmuyor! PKK'ya gönderdi
    27. HDP'nin kutlama programında skandal..
    28. New York'ta ''Mueller raporu''..
    29. Malezya'da bisiklet heyecanı
    30. "Venezuela krizi 1 milyondan fazla..
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    AK Parti'den flaş açıklama: Makas daralıyor! Artıya geçmeye çok az kaldı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Makas daralıyor! Artıya geçmeye çok az kaldı!
    Sol cenahtan flaş itiraf: Seçimi biz kaybettik
    Sol cenahtan flaş itiraf: Seçimi biz kaybettik