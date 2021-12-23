Ejder tatlısı nasıl yapılır? Kolay tarif

Ejder Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1, 5 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı mavi haşhaş

1 tatlı kaşığı tereyağ veya margarin

1 paket vanilya

Yapılışı

Bir tencereye süt şeker ve irmiği alıyoruz.

Karıştırarak pişiriyoruz.

Kaynamaya yakın haşhaş ve tereyağını ekleyip bir iki taşım kaynatıyoruz.

Ocaktan alıp vanilyasını ekliyoruz.

Kalıptan kolay çıkması için su ile çalkalayıp muhallebiyi kalıba boşaltıyoruz.

Buzdolabında soğuduktan sonra ters çevirip meyve sosunu döküyoruz.

Kenarlarına antep fıstığı döküp servise sunuyoruz

Bir tencereye süt şeker ve irmiği alıyoruz.

Karıştırarak pişiriyoruz.

Kaynamaya yakın haşhaş ve tereyağını ekleyip bir iki taşım kaynatıyoruz.

Ocaktan alıp vanilyasını ekliyoruz.

Kalıptan kolay çıkması için su ile çalkalayıp muhallebiyi kalıba boşaltıyoruz.

Buzdolabında soğuduktan sonra ters çevirip meyve sosunu döküyoruz.

Kenarlarına antep fıstığı döküp servise sunuyoruz.

Ejder meyvesi nedir nasıldır?

Ejder meyvesi adıyla popülerleşen pitaya, bilimsel adı Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin meyvesidir. Ejder meyvesi aynı zamanda bazı çeşitli toplumlarca çilek armudu gibi adlarla da anılmaktadır. Meksika ve Orta Amerika kökenli olan tropikal meyvenin tadı kivi ve armutun karışımına benzetiliyor.

Ejder meyvesinin sağlığa faydaları

İçerdiği C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yüksek kalsiyum oranı ile kemikleri geliştiriyor. Likopen içeren ejder meyvesi, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor. Düşük kalorili olan ejder meyvesi lifli bir yapıya sahip olduğu için kilo vermeye yardımcı oluyor.

Ejderha meyvesi nasıl tüketilir?

Ejder Meyvesi Nasıl Yenir? Ejder meyvesini tüketmek için bir bıçağa ihtiyacınız vardır. Bıçak ile ortasından kesildikten sonra etli kısmı yani yenilecek kısmı dışarı çıkarılır. Etli kısmını direkt olarak çiğ şeklinde tüketebilirsiniz.