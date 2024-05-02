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Dünya Ejder Çukuru'nu geride bıraktı! Dünyanın en derin mavi çukuru tespit edildi
Dünya

Ejder Çukuru'nu geride bıraktı! Dünyanın en derin mavi çukuru tespit edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-02 22:48:00 -
Ejder Çukuru'nu geride bıraktı! Dünyanın en derin mavi çukuru tespit edildi

Meksika'da 2021 yılında keşfedilen 'Taam Ja' adlı çukur, 301 metre derinliğinde olan Güney Çin Denizi'ndeki Ejder Çukuru'nu geride bırakarak dünyanın en derin mavi çukuru olarak kayıtlara geçti.

9Newscom'un haberine göre bilim insanları, geçen yıl dünyanın en derin 2'nci mavi çukuru olduğunu açıkladıkları "Taam Ja"da yeniden ölçüm gerçekleştirdi.

Buna göre derinliğinin en az 420 metre olduğu tespit edilen "Taam Ja"daki ilk ölçümle ikincisi arasında en az 146 metrelik fark bulundu.

Böylelikle "Taam Ja", 301 metre derinliğinde olan Güney Çin Denizi'ndeki Ejder Çukuru'nu (Dragon Hole) geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

"Taam Ja"nın deniz altı tünelleri ve mağaralardan oluşan labirentle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Mavi çukura Maya dilinde "derin su" anlamına gelen "Taam Ja" adı verilmişti.
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