Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi'nde girip maçları 15 Eylül Çarşamba günü oynanacak Spartak Moskova-Legia Varşova maçıyla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin maçının ne zaman oynanacağı araştırılıyor.
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı?
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe 16 Eylül Perşembe akşamı TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak maç Exxen’den naklen yayımlanacak. Exxen platformundan maç izlemek isteyenlerin ise paket satın alması gerekiyor.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
15 Eylül Çarşamba
17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)
16 Eylül Perşembe:
19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)
19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)
19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)
22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)
22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe