EİB ve EGEİD’ten ortak toplantı

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), konuğu olduğu Ege İhracatçılar Birliklerinin (EİB) ile düzenledikleri toplantıda pazar araştırması ve yeni pazarlarla ilgili konuları masaya yatırdı.

EGEİD temmuz ayı olağan yönetim kurulu toplantısını İzmir’de EİB’in konuğu olarak birlik koordinatör başkanı Jak Eskinazi ve birliğin genel sekreteri Cumhur İşbırakmaz ile birlikte gerçekleştirdi. Toplantıda, üretilen ürünlerin pazar araştırması ve yeni pazarlarla ilgili konular konuşulurken ayrıca AB projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Eylül ayından sonra çalışmalara hız vereceklerini dile getiren EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Hem kamu yararına hem de ihracatın artmasına yönelik bir çok projeye hazırlanıyoruz. Ekibimiz her türlü ürün üreten heyecanlı ve ciddiyetle işine sarılan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Oturduğumuz yerden ayağımıza iş gelmeyeceğini de çok iyi bilen bir ekibiz dolayısıyla ekim ayından sonra gerek fuarlarla gerek yurtdışında yapacağımız iş görüşmeleriyle çalışmalarımıza ivme kazandıracağız. Bu çabalarımızda her daim yanımızda olan ve kapısını açan birliğimize, engin tecrübelerini bizlerlerle paylaşan ihracatın ordinaryüsü Jak Eskinazi’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Toplantıda gençlerin çalışmalarını dinleyen ve çabalarından dolayı memnuniyetini dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bantlarınızda kaliteli ve katma değerli ürünlere yönelik çalışmalar yapın. Hedefinizde ki satışların yüzde 50’si ihracata dönük olsun. Ege Bölgesi genelinde ve Manisa’da seminerlerle, konferanslarla çalışmalarınıza her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.