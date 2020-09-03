  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EİB ağustosta 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat yaptı
Ekonomi

EİB ağustosta 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "İhracatımız pandemi öncesi seviyeleri yakaladı"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:58:48 -
EİB ağustosta 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat yaptı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ağustosta 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, EİB, ocak-ağustos döneminde 8 milyar 78 milyon dolar, son 1 yıllık dönemde ise 12 milyar 731 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Bölgeden ağustosta 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Tarım ürünleri ihracatı yüzde 19'luk artışla 324 milyon dolardan 385 milyon dolara yükseldi.

EİB'nin son bir yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3'lük artışla 5 milyar 70 milyon dolara ulaştı. Sanayi ürünleri ihracatı ağustosta 558 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı 69 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bünyelerindeki 12 ihracatçı birliğinden 8'inin dış satımını artırmayı başardığını belirtti.

Eskinazi, "EİB'den yapılan tarım ürünleri ihracatımız yüzde 19 artış gösterdi. Tarım ürünleri ihracatımız son bir yılda 5 milyar 70 milyon dolara ulaştı. Sanayi ve madencilik sektörlerimizde de önümüzdeki aylarda toparlanma bekliyoruz. İhracatımız pandemi öncesi seviyeleri yakaladı." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında 176 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Eskinazi, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payının yüzde 56'ya çıktığı kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

RUSEN Başkanı Yılmaz, S-400 hava savunma sistemlerinin tüm parçalarının Türkiye'ye aktarıldığını ve Türk askerlerinin eğitimlerinin tamamlad..
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor
Ekonomi

Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon doları bulduğunu ifade eden Ali Yılmaz isimli vatandaş, sıvının koronavirüs t..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı