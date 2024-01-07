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Yerel Ehliyetsiz sürücüye kaçtığı için verilen: 42 bin lira ceza kararı
Yerel

Ehliyetsiz sürücüye kaçtığı için verilen: 42 bin lira ceza kararı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 13:33:00 - 2024-01-07 13:52:46
Ehliyetsiz sürücüye kaçtığı için verilen: 42 bin lira ceza kararı

Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü H.A. polisin dur ihtarına her defasında uymadı ve rekor kırdı: yılbaşı gecesi 42 bin lira, dün akşam ise 63 bin 950 lira para cezası kesildi.

Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü H.A.'ya yılbaşı gecesi 42 bin lira, dün akşam ise 63 bin 950 lira para cezası kesildi.

Çorum'da Karşıyaka 1. Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri H.A.'nın kullandığı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracı ile kaçtı. Ekipler, 15 dakika süren takip sonrası şüpheliyi Mehmet Akif Caddesi'nde yakaladı.

DHA'nın haberine göre sürücünün ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi. Otomobil trafikten menedilirken, H.A. 'dur ihtarına uymamaktan, drift atmaktan, kamu güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan toplam 63 bin 950 TL ceza kesildi. H.A.'ya yılbaşı akşamı da trafik kurallarına uymamaktan 42 bin TL ceza uygulandığı belirtildi

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