  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ehliyetsiz sürücüden şoke eden savunma
Gündem

Ehliyetsiz sürücüden şoke eden savunma

Aksaray’da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan sürücü, sadece gece kullanıyorum diyerek kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 03:18:00 -
Ehliyetsiz sürücüden şoke eden savunma

Aksaray’da Korona Virüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kentte geniş kapsamlı tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz denetim ve uygulamalarını sürdürürken, İsmet A. (25) isimli sürücünün bir inşaatta bekçilik yaptığı tespit edilerek kısıtlamadan muaf olduğu belirlendi. Ardından ehliyet ve ruhsat kontrollerine geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Ehliyetsiz sürücü ceza yememek için polise uzun süre dil dökerken, polis ekipleri sürücüyü bir daha ehliyetsiz araç kullanmaması için uyararak ehliyetli bir yakınını çağırmasını istedi.

4 bin 946 TL ceza kesilerek araç ehliyetli yakınına teslim edildi

Olay yerinde görüntü alan basın mensuplarının “Neden ehliyetsiz araç kullandınız” sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü İsmet A., “Ağabey ben akşamları sadece inşaata gidip geldiğim için. Zaten gündüz bindiğim yok arabaya. Sadece gece oluyor. Aniden çıkmak zorunda kalıyorum” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Araç, olay yerine gelen sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç verdiği için, ehliyetsiz sürücüye de ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473’er liradan toplam 4 bin 946 TL para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!
Teknoloji

O tarihte ilk uçuşunu yapacak... Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor!

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Göksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Saatte yaklaşık 1600 km ..
NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı
Gündem

NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı

Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!
Gündem

Ebubekir Sifil'in çıkışı akıllara onları getirdi!

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e yönelik sözlerinden sonra hedefe konulan İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil'in çıkışı, dini değerlere hakaret e..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay