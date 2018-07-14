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Ehliyetsiz sürücü pişkin tavırlarıyla 'pes artık' dedirtti!

İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kırımızı ışıkta durmayan ve kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çaran ehliyetsiz sürücünün pişkin tavırları, pes artık dedirtti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:18
Ehliyetsiz sürücü pişkin tavırlarıyla 'pes artık' dedirtti!

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan Barış Demir, ehliyetsiz bir şekilde kullandığı otomobille kırmızı ışıkta durmayarak kavşaktan dönmeye çalışan Şebnem Verk yönetimindeki otomobile hızla çarptı.

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Şebnem Verk, hafif şekilde kolundan yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların çekici yardımı ile çekilmesinin ardından normale döndü.

Gözyaşları içerisinde kaza anını anlatan Verk, “Yeşil ışıktan geçtiğimde aşağıdan hızla gelen araç bana çarptı. O kadar hızlı geliyordu ki beni öbür tarafa döndürdü. Hayat bu kadar ucuz mu?” diyerek tepki gösterdi.

Hızlı olmadığını iddia eden ehliyetsiz sürücü Barış Demir ise, “Aşağıdan geliyordum yavaştan vurduk. Araba pert olmuş. Yapacak bir şey yok” dedi.

Bir daha ehliyetsiz şekilde araba sürüp sürmeyeceği sorulan Demir’in “Burada sürmem kendi mahallemde sürerim” demesi pes dedirtti.,

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:18
  1. ehliyetsiz sürücü
  2. Kaza

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