Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 öğrencinin durumu kritik!

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü’nden çıkan öğrencilerin bulunduğu, ehliyetsiz sürücü Ali B. (14) yönetimindeki 16 AOY 420 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, oto yıkama iş yeri önünde park halinde bulunan 16 AFH 829 plakalı otomobil, 16 BTF 434 plakalı otomobil ve 34 SR 6914 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü Ali B. ile yolcu konumundaki Sergen B. (14), İsmail Ş. (16), Efe D. (15), Bilal A. (15), Enes T. (16) ve Muhammed Ali D. (16) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

20 kilometre uzaklıkta bulundu

Kazada yaralanan 8 öğrenciden biri olan Muhammed T., olay yerinde bulunamadı. Yapılan çalışmalar sonucu yaralı genç, kaza yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından yerde yatarken bulundu. Nasıl geldiğini hatırlamadığı öğrenilen Muhammed T., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 genç Bursa’ya sevk edildi

Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdikleri tespit edilen Efe D., Sergen B., Enes T. ve Muhammed Ali D. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.