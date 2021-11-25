  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!
Gündem

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 01:20:00 -
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü R.A.B. (17) yönetimindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Savrulan otomobilin sürücüsü R.A.B. ile araçta bulunan A.A. (16), M.Y. (14), E.Z. (16) ve M.B.A. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücrette uzlaşma sinyali! Beklenen rakam...
Ekonomi

Asgari ücrette uzlaşma sinyali! Beklenen rakam...

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merakla takip edilirken hükümet ve işverenlerin birçok konuda uzlaştığı ve rakamın erkenden açıkl..
TMO 'un' konusunda noktayı koydu: Endişeye gerek yok
Ekonomi

TMO 'un' konusunda noktayı koydu: Endişeye gerek yok

Muhalif medyada ekmek ve un üzerinden yapılan algı çalışmasına nokta koyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamaya göre fır..
Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı telefonu
Dünya

Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı telefonu

Sırbistan'da bir roket fabrikasında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlama sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay