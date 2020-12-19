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Yaşam Ehliyetler ne zamana kadar yenilenebiliyor? | Ehliyet yenileme son gün
Yaşam

Ehliyetler ne zamana kadar yenilenebiliyor? | Ehliyet yenileme son gün

Ehliyet yenileme işlemi ne zaman sona erecek? | Yılsonu yaklaşırken milyonlarca kişi eski tip ehliyetlerini yenileriyle nasıl ne zamana kadar değiştirebileceklerini araştırıyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi ne zaman sona erecek? | Ehliyet yenileme son başvuru tarihi | Ehliyet randevusu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:29:00 -
Ehliyetler ne zamana kadar yenilenebiliyor? | Ehliyet yenileme son gün

Ehliyet yenileme başvurusu al | Ehliyetlerini yenilemek isteyenler başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyetler ne zamana kadar yenilenebiliyor? | Ehliyet yenileme son gün

Ehliyet yenileme işlemleri 31 Aralık 2020'de sona erecekti. Ancak yaşanan yoğunluk sebebiyle süre uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır" denildi.

Ehliyet yenileme işlemi için hangi evraklar gerekiyor?

Ehliyetlerini yenileyecek olanlar işlemler için hangi evraklara ihtiyaçları olduğunu araştırıyor. İşte, ehliyet yenileme işlemi için gerekli evraklar:

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

1 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Değişim ücretinin ödendiğine dair dekont (Ehliyet değişim bedelini online olarak ödeyebilirsiniz. ödeme yapabileceğiniz hesaplar ücret bedelini öğreneceğiniz sayfada yer alıyor.)

Ehliyet yenileme randevusu nereden alınır?

Ehliyet yenileme randevusu için ALO 199'dan ya da randevu.nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden randevu almanız gerekiyor.

EHLİYET RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Kimlik yenileme son gün | Nüfus cüzdanı yenileme son başvuru
Kimlik yenileme son gün | Nüfus cüzdanı yenileme son başvuru

Yaşam

Kimlik yenileme son gün | Nüfus cüzdanı yenileme son başvuru

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