Ehliyetler ne zamana kadar yenilecek? Ehliyet yenileme son tarih

Ehliyet yenilemek isteyenlerin merak ettiği ehliyet yenileme ne zaman sonra erecek? sorusuna İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ehliyet randevusu nasıl alınır?

Ehliyet randevusu, ehliyet alabilmek için sınavları geçtikten sonra yapılması gereken ilk adımdır. Ehliyet randevusu alarak ehliyet sahibi olmanız için gereken işlemleri başlatabilirsiniz. Randevu randevusu almak için ne yapılır?

İlk olarak randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da 199 numarası aranarak randevu talep edilmelidir.

İnternet adresine girdiğinizde hangi işlemi yapacağını seçmelisiniz.

Daha sonra ikamet ettiğiniz ili seçin.

Randevu almak istediğiniz ilçe nüfus müdürlüğünü seçin

Kişisel bilgilerinizi girin

Bu noktada e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderilecek. Bu kodu girin.

Uygunluk durumuna göre, randevu istediğiniz tarihi seçin

Randevunuzu onaylayın.

Ehliyet ücreti ne kada 2021?

Ehliyet değiştirmek isteyenler ehliyet harç ücretlerini sorguluyor. Ehliyet harç ücreti, A-A1-A2 sınıfı ehliyet fiyatları 249 TL olarak ödenmekte. C ve D sınıfı ehliyetler, 1254 TL olurken, F sınıfı ehliyet fiyatları 249 TL oldu. Peki yeni ehliyet çıkarmak için ne kadar ücret ödenir? Ehliyet yenileme ücreti kaç para? Eski tip ehliyetler için 30 TL ücret verilir. Yeni ehliyet çıkarma ücreti 237 liradır.

Ehliyet yenileme belgeleri neler 2021?

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler:

Kimlik belgesi

Sürücünün sağlık raporu

Sürücü belgesi

Kâğıt, harç ve vakıf bedeli

2 adet biyometrik fotoğraf

Sürücünün kan grubunu belirten belge

Adli Sicil Belgesi

Nüfus müdürlüğünde verilecek parmak izi