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Yaşam Ehliyetine el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı
Yaşam

Ehliyetine el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı

Antalya'da daha önce ehliyetine süresiz el konulan bir sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:47:00 -
Ehliyetine el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı

Kaza, 12.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin U. (39) yönetimindeki araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İran vatandaşı hamile bir kadın, 6 yaşlarındaki çocuğu ve diğer araçlardaki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlara çarptığı iddia edilen sürücü Metin U., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesine sokulan VİP aracın sürücüsünün, daha önce uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan mahkeme kararı ile ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi. Polisin üzerinde arama yaptığı Metin U., ardından polis merkezine götürüldü.

Büyük korku yaşadılar

Trafiğin tek taraflı uzun süre kapanmasına neden olan 8 aracın karıştığı kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşadı. Sürücülerden birisi tansiyonu düşüp baygınlık geçirirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelebildi.

"Taksiyi biçerek geldi"

Kazaya karışan araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Uğur Movanacı, "En baştan taksiyi biçerek geldi. Hareket etmeye çalışırken en son bize vurdu. Takside hamile bir bayan vardı" dedi.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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