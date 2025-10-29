Ehliyet yenilemeyenler ne kadar ceza ödeyecek? Ehliyet yenileme ücreti güncel

Ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşılırken yüz binlerce sürücü henüz işlemlerini tamamlamadı. İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin artık son kez uzatıldığını duyurdu. 31 Ekim 2025’e kadar yenileme işlemi yaptırmayanların belgeleri geçersiz olacak. Peki bu tarihten sonra ne kadar ceza ödenecek, yeni ücretler ne kadar artacak?

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sürenin bu kez kesin olarak sona ereceğini belirtti. Yerlikaya, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için son kez 31 Ekim 2025’e kadar süre verildi. Artık uzatma olmayacak.” diyerek uyardı. Eski tip ehliyetini yenilemeyenlerin belgeleri bu tarihten sonra geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenilemeyenler ne kadar ödeyecek?

31 Ekim 2025’e kadar yenileme işlemini yapanlar sadece 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgesine geçebilecek. Ancak bu tarihten sonra ücreti ödemeyenler için durum oldukça farklı olacak.

1 Kasım 2025 itibarıyla:

B sınıfı sürücü belgesi yenileme bedeli 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.

A, A1, A2, F sınıfı belgeler için toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş,

B1, BE, C1, CE, D, DE, G, M sınıfı belgeler içinse 11 bin 235 lira 60 kuruş ödenecek.

Yani son haftayı kaçıran sürücüler, 7 bini aşkın lira fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Yenileme işlemleri için sürücüler, Alo 199, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mobil uygulaması veya “nvi.gov.tr” adresinden randevu alabiliyor. Başvuru sırasında gerekli belgeler şunlar:

Eski tip sürücü belgesi,

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu,

Bir adet biyometrik fotoğraf,

15 liralık başvuru ücreti ödeme dekontu.

Belgelerini teslim eden vatandaşların yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.

Son haftalarda başvurular arttı

Sürenin dolmasına az bir zaman kala nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Ekim ayında 166 bini aşkın kişi ehliyetini yenilemek için başvuru yaptı. Son bir haftada yapılan başvuru sayısı ise 115 bin 135’e ulaştı. Ancak hâlâ 1 milyon 856 bin 96 kişi eski tip ehliyet kullanıyor.

Geçersiz sayılacak

31 Ekim 2025 tarihine kadar ehliyetini yenilemeyenler sadece yüksek yenileme bedeliyle değil, aynı zamanda ceza riskiyle de karşı karşıya kalacak. Bu kişiler, trafikte eski tip ehliyetle araç kullanmaları halinde “geçersiz belgeyle araç kullanmak” kapsamına girecek ve idari para cezasına tabi tutulacak.