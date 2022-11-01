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Yerel Ehliyet sınavına operasyon!
Yerel

Ehliyet sınavına operasyon!

İstanbul merkezli 25 ilde, ehliyet SRC sınavına giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı, rüşvetle aldıkları soruları sattığı, resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 138 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 08:19:00 -
Ehliyet sınavına operasyon!

Alınan bilgiye göre, SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli evlerinde yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler 5 katlı bir binada bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen dijital materyal, bilgisayar ve belgelere el konuldu. İş yerindeki arama devam ediyor.

Aralarında, sürücü kursu sahipleri ve aktif olarak memurluğa devam edenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Şüpheliler hakkında "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu'na Muhalefet "suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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