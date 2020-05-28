Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olan adaylara verilmektedir. Geçtiğimiz yılın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde yayınlanan ve takvim kapsamında yapılması planlanan 2020 yılı MTSK motorlu taşıt sürücü kursu sınavları koronavirüs sebebiyle ertelenmişti. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti. Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.

Bugünlerde okulların 1 Haziran'da açılması konuşuluyordu fakat 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Koronavirüs sebebiyle bu dönem için eğitim-öğretimi sona erdirmeye karar verdik. Okullar Eylül ayında açılacak. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran’da faaliyete geçecek.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 54315259-480.04-E.6161017 sayılı Koronavirüs Salgını Nedeniyle e-Sınav Oturumlarının Ertelenmesi konulu 6 Nisan 2020 tarihli resmi yazıda ''MTSK e-Sınavına girecek olan adayların mağduriyet yaşamaması adına 16 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan e-Sınav oturumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak şekilde ileri tarihlere taşınmıştır.'' denilmişti. Sürücü Kursları 1 Haziran Pazartesi günü kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 1 Haziran'da eğitim ve öğretime başlayacak sürücü kurslarında ilk olarak teorik ve direksiyon eğitimleri yarım kalan kursiyerlerin kaldıkları yerden eğitimlerini tamamlamaları sağlanacak. Şehir dışında bulunan kursiyerler bulundukları illerde e-sınava girebilecek. 20 yaş ve altı olan kursiyerler için eğitimlerine devam edebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gerekiyor.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyordu, bu sayının azaltılması planlanıyor. Aracın direksiyon ve vites gibi kısımları streçlenebilir.