Ehliyet e sınav başvuru nasıl yapılır? | ehliyet almak için e sınav başvurusu yapmak isteyen adaylar ne kadarlık bir ücret ödemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, e sınav başvuru ücreti ne kadar?

Ehliyet sınav ücreti ne kadar?

Milyonlarca kişi 2021 yılı e sınav ücretlerini araştırıyor. 2021 yılında her oturum için 100 TL e-sınav ücreti ödeniyor.

E sınav ücreti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Halk Bankasına ATM, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden yatırılıyor. Sınav ücretleri MEB ödeme sayfasından tüm banka kartları ile de yatırılabiliyor. Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. Hatalı olan ya da kursiyerin kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk kursiyere ait olacaktır. e-Sınav randevusu oluşturulan kursiyer, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

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e sınav başvuru şartları nelerdir?

a) Kursiyerin “M” “A1” “A2” “A” “B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” “F” ve “G”sertifika türünden teorik eğitimini tamamlamış olması,

b) Kursiyerin e-Sınav ücretini yatırmış olması,

c) Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması,

ç) Kursiyerin son katıldığı e-Sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (on beş) gün geçmiş olması,

E sınav nedir?

Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu merkezlerde bilgisayar üzerinden online olarak yapılan bir sınavdır. Online olarak yapıldığı için sürücü adaylarına zaman açısından kolaylık sağlar ve bunun için aylarca sınav beklenmek zorunda kalınmaz. Her sürücü adayı kursa kayıtlı olduğu ilçenin dışında da sınava girebilme hakkına sahiptir.

Kursiyer, katıldığı e-Sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 gün sonra, en geç 45 gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi 15 gün sonrasına verilebilecektir.