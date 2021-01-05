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Eğitim Ehliyet sınav başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

Ehliyet sınav başvurusu nasıl yapılır?

Ehliyet e sınav başvurusu yap | Ehliyet sınavına girmek isteyenler başvuru şartlarını ve başvuru için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. E sınav başvurusu nereden yapılır? | E sınav başvurusu nasıl yapılıyor? E sınav başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:33:00 -
Ehliyet sınav başvurusu nasıl yapılır?

Ehliyet sahibi olmak isteyenler sınav başvurularının ne zaman nereden yapıldığını merak ediyor. E sınav başvuruların online mı yapılıyor?

e sınav başvuru şartları nelerdir?

a) Kursiyerin “M” “A1” “A2” “A” “B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” “F” ve “G”sertifika türünden teorik eğitimini tamamlamış olması,

b) Kursiyerin e-Sınav ücretini yatırmış olması,

c) Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması,

ç) Kursiyerin son katıldığı e-Sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (on beş) gün geçmiş olması

Ehliyet sınav başvurusu nasıl yapılır?

Kursiyer, e-Sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK

müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır. e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri ile sisteme yüklenen fotoğraf bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için eSınav randevu sistemince sınav tarihi ve saati belirlenecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla e-Sınav randevu tarihinden en az 4 gün önce randevusunu değiştirebilecektir. Sınava girmeyen kursiyer 1 sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır. Yabancı uyruklu olan kursiyer, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek isterse görüntüleyebilecektir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin yabancı dil seçeneğini sınav saatinden en az 48 saat önce Özel MTSK Modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan kursiyerlerin sınav soruları, çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir.

İşitme engelli kursiyerler, soruların işaret diline çevrilmiş videolu anlatımını kendi ekranlarında seçerek görüntüleyebileceklerdir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kursiyerin engel durumunun sınav saatinden en az 48 saat önce Özel MTSK Modülüne “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde engel durumu “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmeyen kursiyerlerin sınav soruları işaret diline çevirme özelliği olmadan ekrana gelecektir.

Ehliyet sınav ücreti ne kadar?
Ehliyet sınav ücreti ne kadar?

Eğitim

Ehliyet sınav ücreti ne kadar?

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