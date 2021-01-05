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Eğitim Ehliyet kursları yüz yüze eğitime başladı mı?
Eğitim

Ehliyet kursları yüz yüze eğitime başladı mı?

Sürücü kursları açık mı? | 20 Kasım-4 Ocak tarihleri arasında koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca kişi ehliyet kurslarının, rehabilitasyon merkezlerinin ve özel kursların yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağını araştırıyor. Özel kurslar açıldı mı? | Yüz yüze eğitim başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 07:05:00 -
Ehliyet kursları yüz yüze eğitime başladı mı?

Sürücü kursları açıldı mı? | Koronavirüs salgını eğitim alanını da pek çok açıdan etkiledi. Salgın sebebiyle hem okullarda hem de kurslarda yüz yüze eğitime ara verildi. Ehliyet kursu, özel kurs ve rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitim ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, ehliyet kursları açık mı?

Ehliyet kursları yüz yüze eğitime başladı mı?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Kovid-19 salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.

Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.

Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.

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