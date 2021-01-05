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Eğitim Ehliyet kursları açıldı mı? Ehliyet kursları yüz yüze eğitime başladı mı?
Eğitim

Ehliyet kursları açıldı mı? Ehliyet kursları yüz yüze eğitime başladı mı?

Son dakika haberine göre, koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen ehliyet kursları başta olmak üzere özel eğitim kursları eğitimlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz binlerce kişinin beklediği yazıyı 81 ile yolladı. Yüz yüze eğitim ile ilgili çok önemli adım. Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek. Peki ehliyet sınavları ne zaman? Özel eğitim kursları sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:11:00 - 2021-01-05 08:12:24
Ehliyet kursları açıldı mı? Ehliyet kursları yüz yüze eğitime başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinin bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğine karar verdi. Özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor. Burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Özel eğitim kursları sınavları ne zaman yapılacak?

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı. Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi. Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.

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