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Gündem Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'nden voleybol takımı açıklaması! 'Dost yerine göre acı da söylemelidir'
Gündem

Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'nden voleybol takımı açıklaması! 'Dost yerine göre acı da söylemelidir'

Yeniakit Publisher
2023-09-07 15:19:00 - 2023-09-07 15:28:13
Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'nden voleybol takımı açıklaması! 'Dost yerine göre acı da söylemelidir'

Ehl-i Sünnet Alimler Birliği resmi sosyal medya hesabından Müslümanlara önemli bir uyarıda bulundu.

"Kadın Voleybol Takımı Üzerine" başlığıyla paylaşılan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

“Biz Müslümanlar olarak olaylara haram helal açısından bakmakla ye değerlendirmekle yükümlüyüz. Bu bakımdan, islam kadınların el ve yüz hariç bütün bedeninin başkaları tarafından görülmesini yasaklamıştır.

Temelde bu sporun kadınlar tarafından haram olan bölgelerinin açık ve vücut hatlarını gösterecek şekilde oynanması İslama göre caiz değildir. Ayrıca bu takımın içinde eşcinselliği ile bilinen kişilerin özellikle ön plana çıkarılarak başarılarından bahsedilmesi övülmesi, toplumumuzun ahlakının bozulmasına sebep olacağından durumun ciddiyeti daha da artmaktadır.

Ehli Sünnet Alimleri Birliği olarak dini ve nesli bozucu bu ve benzeri faaliyetlerin yapılmasının, reklam ve tebrik edilmesinin caiz olmadığını, İslam dini esaslarına göre yanlış olduğunu bildirir, nehy-i munker görevimiz gereği olarak hatırlatınz.

Çünkü dost yerine göre acı da söylemelidir.”
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