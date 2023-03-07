Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi! Endişe, kaygı şikayetleri arttı: Strese bağlı egzamaya dikkat

Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından strese bağlı bir takım hastalıklara dair şikayetler artmaya başladı. Özellikle egzama çoğunlukla stres yüzünden ortaya çıkabiliyor. Bu tarz strese bağlı egzamalar deri üzerinde kaşıntılar ile oluşan deri hastalıkları olarak bilinmektedir. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen stres egzaması zamanla ciddi boyuta ulaşabilir. Peki stres egzaması nedir, belirtileri nelerdir? Strese bağlı egzama nasıl tedavi edilir?

El Egzaması Belirtileri Nelerdir?

Tüm egzama türleri ciltte kaşıntı ve kızarıklığa neden olabilir. Ancak özellikle el egzamasında belirtiler diğer tiplerden biraz daha farklıdır. Genel olarak görülen belirtiler; kırmızılık, ağrı, kaşıntı, çatlak oluşumu, kabarcık oluşumu, kuruluk, soyulma ve dökülme olarak sayılabilir.

Elde egzama neden olur?

Ellerdeki egzama çoğunlukla derinin biyolojik savunma kapasitesinin azalması veya yok olması sonucunda ortaya çıkar. Su, sabun, deterjan ve tozlu ortam gibi faktörler deriyi yıpratır. Çok sık el yıkamakla ve temizlik işlerinde kullanılan çamaşır suyu maddeler de egzamanın gelişmesine zemin oluşturur.

Strese bağlı egzama belirtileri: Özellikle kullanılan elin ulaşabildiği deri alanlarında akşamları artan kaşıntıdır.

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Egzama Nasıl Geçer?

Egzama tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılır. Atak sıklığını azaltmak, deriyi güçlendirmek amacıyla nötral sabunlar, bariyer kremler, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları önerilmektedir. Yüzde egzama tedavisi için krem gibi ilaçlar tercih edilmektedir. Tedaviyi hızlandırmak için zararlı çevresel etkenlerden uzak durulmalıdır.

Dutun onlarca faydasının yanında en çok göze çarpanlardan biri de egzama karşıtı etkisidir. Bildiğiniz üzere egzama derinizdeki mikroorganizmalar veya psikolojik etkiler sonucu ortaya çıkan ve geçmeyen kaşıntılardır.

Egzamadan Kurtaran En İyi Doğal Tedavi

Dönem dönem gider ve geri gelirler. Her ne kadar kurtulmak isteseniz tüm ilaçlar ancak egzamayı uykuya yatırmaya yarar. Size vereceğimiz tarif ile egzamadan sonsuza kadar kurtulacaksınız. Tek ihtiyacınız yarım litre klorsuz su ve bir avuç beyaz kuru dut suyu kaynatın ve kuru dutları içine atın. 6 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Kap tutulabilecek kadar soğuduğunda egzamalı bölgeyi içine yerleştirin. Eğer kaba girmeyecek bir yerdeyse bir pamuğu karışıma emdirip egzamanın üzerine bant yardımıyla tutturabilirsiniz. 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.

Haftada 3 kere, 2 hafta boyunca uyguladığınız takdirde, egzamalarınız yavaşça sönerek kaybolacaktır. Her uyguladığınızda tarifi tekrarlamanız gerektiğini hatırlatalım. Soğumuş karışımı tekrar kullanmayın. Aksi halde Eğer egzamanızın türü inatçıysa, bir cilt uzmanından yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

Diğer önerimiz ise;

Egzama kaşıntısına ne iyi gelir denildiğinde akıllara gelen doğal çözümlerden biri aloe veradır. Aloe vera egzamanın neden olduğu kaşıntıyı iyileştirebilir ve ciltteki hasarları hızlıca onarabilir. Aloe vera jelinin egzamalı bölgeye zarif hareketler ile masaj yapılarak uygulanması önerilir.