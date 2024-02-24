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Gündem Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! Ekrem İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi
Gündem

Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! Ekrem İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi

Yeniakit Publisher
2024-02-24 10:32:00 -
Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! Ekrem İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi

AK Parti'nin seçim çadırına giren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ego ve kibri tavan yaptı. İşte o anlar...

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı vatandaşları, hizmet yerine zillete mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim yaklaşırken hatırladığı İstanbul'u oy alabilmek için geziyor.

Dün Sancaktepe ilçesine giden İmamoğlu, AK Parti çadırını ziyaret etti.

Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar!

AK Partililerin İmamoğlu'nu partilerine üye yapma teklifinde buludu.

Teklifin ardından egosu ve kibri tavan yapan İmamoğlu, "Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni" ifadelerini kullandı.

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