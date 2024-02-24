Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar! Ekrem İmamoğlu AK Parti seçim çadırına girdi

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı vatandaşları, hizmet yerine zillete mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim yaklaşırken hatırladığı İstanbul'u oy alabilmek için geziyor.

Dün Sancaktepe ilçesine giden İmamoğlu, AK Parti çadırını ziyaret etti.

Ego ve kibrin tavan yaptığı anlar!

AK Partililerin İmamoğlu'nu partilerine üye yapma teklifinde buludu.

Teklifin ardından egosu ve kibri tavan yapan İmamoğlu, "Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni" ifadelerini kullandı.