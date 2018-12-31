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EGM'den 81 ile canlı bağlantı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, sabahın ilk ışıklarına kadar tüm yurtta güvenlik güçlerinin görev icra edeceğini söyledi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:45
EGM'den 81 ile canlı bağlantı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon Merkezinden, 81 ilde yılbaşı tedbirlerinin alındığı noktalara canlı bağlantı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, emniyet genel müdür yardımcıları Erhan Gülveren ve Adem Çakıcı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, ülke genelindeki önlemler değerlendirildi.

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, yeni yılın vatandaşlarca huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, ülke genelinde meydana gelebilecek olayların anlık takibi için bir araya geldiklerini söyledi.

Çelik, sabahın ilk ışıklarına kadar tüm yurtta güvenlik güçlerinin görev icra edeceğini ifade ederek koordinasyon merkezinden bu faaliyetlerin düzenli olarak takip edileceğini kaydetti.

Daha sonra Ankara Kızılay, İstanbul Taksim Meydanı, Bursa, İzmir, Afyon ve Ağrı illerine gerçekleştirilen bağlantılar ile illerde asayiş açısından son durum ve alınan önlemler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:45
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. İstanbul Taksim Meydanı
  3. İcra kurulu başkanı
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Afyonkarahisar
  6. Erhan Gülveren
  7. genel müdür
  8. Jandarma
  9. Kızılay
  10. Yılbaşı
  11. Ankara
  12. Huzur
  13. İzmir
  14. Sabah
  15. Afyon
  16. Bursa
  17. Ağrı
  18. EGM

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