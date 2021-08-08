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Gündem EGM uyardı! Sosyal medyada bu mesaj gelirse dikkat
Gündem

EGM uyardı! Sosyal medyada bu mesaj gelirse dikkat

Toplumun hassasiyet gösterdiği konuları kötüye kullanarak 'yardım' adı altında haksız şekilde para isteyen dolandırıcılar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 05:04:00 -
EGM uyardı! Sosyal medyada bu mesaj gelirse dikkat

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Toplumun hassasiyet gösterdiği konuları kötüye kullanarak 'yardım' adı altında haksız şekilde sizden para talep eden dolandırıcılara itibar etmeyin, inanmayın, sorgulayın." ifadesi kullanıldı.

"İyi niyetiniz suistimal edilmesin." uyarısında bulunulan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Toplumu etkileyen olay ve konular üzerinden iyi niyet duyguları istismar edilmeye çalışılabilir. Yardım toplama girişimlerinin altında dolandırıcılık olma ihtimali yok sayılmamalı. Bağış veya yardım yapılmadan önce kampanyanın yasal izinli olup olmadığı kontrol edilmeli. Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemeli."

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