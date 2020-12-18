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Gündem EGM, POMEM başvuru tarihini açıklandı
Gündem

EGM, POMEM başvuru tarihini açıklandı

Binlerce kişinin merakla beklediği POMEM başvuru tarihleri belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 27. Dönem başvurularının tarihini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:33:00 -
EGM, POMEM başvuru tarihini açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 27. Dönem başvurularının tarihini açıkladı.

EGM'den yapılan açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurulu tarafından 18.12.2020 Cuma günü 18:00’dan 21.12.2020 Pazartesi günü 09:00’a kadar Aday İşlemleri Sistemine (ais.pa.edu.tr) veri aktarımı yapılmayacağından, bu tarihler arasında sistem üzerinden ön başvuru alınamayacak olup; 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı ücreti 24 Aralık 2020 günü saat 17:00’a kadar yatırabilecek, başvurular ise 24 Aralık 2020 günü saat 24:00’a kadar yapılabilecektir" dedi.

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