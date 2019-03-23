EGM Polis alımları 2019 | İstanbul’da 5 bin polis alımları son dakika ne zaman?

Polis olmak isteyen adaylar polis alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son dakika polis alımı müjdesi geldi. Bakan Soylu, 5 bin polis alımının yapılacağını açıkladı. Peki 5 bin polis alımları ne zaman? Polis başvuru şartları neler? Polis olma yaşı kaç? İşte EGM 2019 polis alım son dakika haberleri...

Polis alımı 2019, lise mezunu polis alımı, polis akademisi başvuru, polis alımı başvuru, polislik başvuruları 2019 son dakika haberleri. İstanbul'da 5 bin bekçi olacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da yeni polis alımının yapılacağının müjdesini verdi. Bakan Süleyman Soylu, ”Aynı şekilde 5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a. Her karakolumuzda vatandaşımızın eğer işi düşerse orada güven masası diye bir masa oluşturduk." dedi. Karakollara da takviye yaptıklarını aktaran Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: "Aynı şekilde 5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a. Her karakolumuzda vatandaşımızın eğer işi düşerse orada güven masası diye bir masa oluşturduk. Şimdi 2 bin 500 kadın polis alacağız oraya. Onlar, vatandaşımız müracaat ettikleri zaman en güzel şekilde hizmet edecekler, yönlendirecekler. Hesabımız şudur, bir anne çocuğunu okula gönderdiği zaman aklı geride kalmayacak, bu kadar. Sabahleyin namaza giden amcamız huzur içinde gidecek, huzur içinde gelecek. Esnaf dükkanını açtığı zaman kimse musallat olmayacak. 2018'de 275 mafya örgütünü çökerttik Türkiye'de. Ben öyle mafya, tafya hiçbir şey anlamam. Musallat olana musallat olurum, o kadar basit. Bizim gücümüzü eksiltmeyin, bizi güç verin, kuvvet verin."

2500 kadın polis alımı için açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı, 2500 kadın polis alımı yapılacağnın müjdesini verdi. Peki 2019 POMEM 2 bin 500 kadın polis alım başvuru şartları ve koşulları nedir? Kadın polis alımı ne zaman, hangi tarihte? İşte tüm detaylar. Polis alımların ise tıpkı diğer polis alımlarında olduğu gibi; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılması ve başvuruların da POMEM tarafından alınması bekleniyor. POMEM okullarına 4 yıllık lisans mezunlarından ve %20 oranında 2 yıllık ön lisans mezunlarından, KPSS sınavına girmiş kişiler başvurabilmektedir.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.