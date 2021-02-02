EGM görüntüleri yayınladı! Boğaziçi provokasyonunun içi boş çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek bir grubun başlattığı provokasyon sonrasında polis müdahale ederek grubu dağıtmıştı. Gözaltılar olunca sosyal medyada 'Aşağıya Bakmayacağız' etiketi adı altında paylaşımlar yapıldı.

"AŞAĞIYA BAK" şeklinde söylenmiş gibi gösterdiler

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane eden gruplar Etiler'den Boğaziçi'ne doğru yürürken polisler tarafından gruba yapılan müdahale sosyal medyada gündem oldu. Polislerin grup içerisindeki kişilere toplu gitmemeleri için uyardığı esnada, aşağıdan inip yürümesini söylediği sözler, "Aşağıya bak" şeklinde söylenmiş gibi gösterildi.

"AşağıBakmayacağz" tagı altında Twitter üzerinden çok sayıda muhalif isim tarafından kullanıldı.

"Toplu gitmek yok. ayrılarak gidin"

Görüntülerde kameralara yansıyan görüntüler tam olarak şu şekilde gerçekleşti: "Toplu gitmek yok. ayrılarak gidin. İn aşağı, in aşağı, aşağıdan. Aşağıdan, toplu gitmek yok. Gel buraya, gel buraya, al bunları."

LGBT figürlerini Kabe'nin üzerinde kullandılar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara katılanların çok büyük bölümünün öğrenci olmadığı, öğrencilerin büyük kısmının da üniversiteden olmadığı ortaya çıkmıştı. Bir grup provokatör ise LGBT renkleri ve figürlerinin olduğu Kabe örtüsünü yere sermiş ve büyük tepki çekmişti. Birçok terör örgütü iltisaklı kişi de gösterilerde yer almıştı.