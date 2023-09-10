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Yerel Eğlenmek için bindiği go-kart’ta saçı tekere dolanan genç kız canından oluyordu
Yerel

Eğlenmek için bindiği go-kart’ta saçı tekere dolanan genç kız canından oluyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-10 15:59:00 -
Eğlenmek için bindiği go-kart’ta saçı tekere dolanan genç kız canından oluyordu

Antalya’nın Alanya ilçesine tatile gelen ve go-kart'a binen 15 yaşındaki genç kızın saçı, hareket halindeki aracın tekerlerine dolandı. Saçları kopan ve kafa derisi zarar gören genç kız, zorlu ameliyatların ardından iyileşeceği günü bekliyor.

Olay, Kestel bölgesindeki bir go-kart pistinde 29 Ağustos Salı günü saat 19.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kullandığı go-kart aracının tekerleklerine saçı dolanan Iraklı Lara Ali Turki Aljanabad ölümden döndü. Aljanabad’ın kopan saçları ve kafa derisi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan uzun ve zorlu ameliyatla yerine dikildi.

İlk günlerde durumunun daha kötü olduğunu aktaran Aljanabad, “Zamanla alışmaya başladım, bugün daha iyiyim. Unutmaya çalışıyorum. Eğlenmek için go-kart’a gitmiştik. Bana kask takmadılar ve 3. turda saçım tekere dolaştı ve koptu. Sonra hastaneye geldik ve çok zor ameliyatlar geçirdim. Ameliyatlarımı Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Yerimden kalkamıyordum ama şimdi kalkabiliyorum” şeklinde konuştu.

Olay anını anlatan 15 yaşındaki Aljanabad, çok acı çektiğini vurgulayarak, “O an acı ve şok hissettim, şoktan dolayı ağlayamadım bile. Sadece bağırıyordum ve hastaneye geldikten sonra olayı idrak etmeye başladım” dedi.

Eve gitmek istediğini belirten genç kız, “İyileşeceğim ve saçımın düzeleceği günü bekliyorum. Eve gitmek istiyorum, evimi çok özledim. Sonra da sevdiklerimi ziyaret etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia eden Aljanabad, “Çok hata yaptıklarını düşünüyorum. Böyle tehlikeli bir durum olduğunu bilsem hiç binmezdim. Neden takmadıklarını sorduğumuzda da ‘hava sıcak olduğu için takmadık’ dediler” ifadelerini kullandı.
Lara Aljanabad’ın tedavisi sürerken, önünde ise zorlu ameliyatlar olduğu aktarıldı.

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