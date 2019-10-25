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"Eğlence Heyeti"ni eleştiren 6 kişi Suudi Arabistan'da gözaltına alındı iddiası

Reform adı altında ülkeyi İslam'dan iyice uzaklaştıran ve hapislerinde yüzlerce düşünce tutuklusu bulunan Suudi Arabistan'da, "Eğlence Heyeti"ni eleştiren 6 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

25 Ekim 2019 Cuma 10:13
"Eğlence Heyeti"ni eleştiren 6 kişi Suudi Arabistan'da gözaltına alındı iddiası

Suudi Arabistan'daki Eğlence Heyeti'ni eleştiren 6 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'da Siyasi Tutuklular Topluluğu'nun "Görüş Tutukluları" adlı Twitter hesabından verilen bilgiye göre, aralarında akademisyen, şair, kabile şeyhlerinin de olduğu 6 kişi, Eğlence Heyeti'ni eleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan güvenlik güçleri yaşı 80'i geçen Şerarat Kabilesi şairlerinden Ragyan eş-Şerari'yi gözaltına aldı.

Şerari, 18 Ekim'de Twitter hesabında yazdığı birkaç beyitle Eğlence Heyeti'ni eleştirmişti.

Öte yandan Twitter hesabı, Riyad Üniversitesi Öğretim Üyesi Şeyh Abdurrahman el-Mahmud'un salı günü gözaltına alındığını Cidde'deki Zehban hapisanesinde tutulduğu bilgisini paylaştı.

Yine gözaltına alınanlar arasında Uteybe Kabilesi Şeyhi Faysal bin Sultan da yer alıyor. Bin Sultan Eğlence Heyeti'nin başındaki Turki Al eş-Şeyh'in icraatlarına ilişkin görüşlerini dile getirmişti.

Ayrıca, yazdıkları birkaç beyitten dolayı hapse atılanlar arasında Şair, Sefer ed-Degilbi, Şair Hammud es-Sebii de bulunuyor. Sebii'ye şiirini okuduğu görüntüyü hazırlayan bir gencin de gözaltına alındığı belirtildi.

"Düşünce Tutukluları" hesabında, ülkede 2017'den bu yana görüşlerinden dolayı gözaltına alınanlar arasında isimleri tespit edilenlerin sayısının 110 olduğu kaydediliyor. Düşünceleri nedeniyle gözaltına alınanlar arasında 50 Filistinlinin de bulunduğu kaydediliyor.

İddialara ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkede düşünce özgürlüğüne ilişkin gözaltılara dair herhangi bir açıklama yapılmıyor. Suudi Arabistan makamları, insan hakları örgütlerine düşüncelerini beyan etmelerinden dolayı gözaltına alınan kişileri ziyaretine de izin vermiyor.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:13
  1. Suudi Arabistan
  2. Görüş Tutukluları
  3. Şerarat Kabilesi
  4. Ragyan eş-Şerari
  5. Riyad Üniversitesi Öğretim Üyesi Şeyh Abdurrahman el-Mahmud
  6. Uteybe Kabilesi Şeyhi Faysal bin Sultan
  7. Turki Al eş-Şeyh
  8. Şair
  9. Sefer ed-Degilbi
  10. Şair Hammud es-Sebii

YORUM YAZ

  • Nurettin ozturkNurettin ozturk6 sa önce
    Suriyeliler Arap ülkelerine gitmeliydi Arap ülkeleri kendi aralarında dayanışma içinde olmalilar
  • Adige NogayAdige Nogay17 sa önce
    Sapıklık araplardada olsa aynı Türklerdede olsa aynı.Araplardaki siyonist üst tabakadakiler sonradan dönme gavırdan dönme harekatı yapıp milletede dayatıyorlar
  • ihsanihsan17 sa önce
    sapık selman.

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