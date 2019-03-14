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Eğitmen Çoşkun: "Kendinizi 45 saniyede doğru ve hızlı tanıtın"

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda Asansör Konuşması/Etkili İletişim Eğitimi düzenlendi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:09
Eğitmen Çoşkun: "Kendinizi 45 saniyede doğru ve hızlı tanıtın"

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda Asansör Konuşması/Etkili İletişim Eğitimi düzenlendi.


Eğitmen Ali Coşkun, Asansör Konuşması/Etkili İletişim Eğitimi kapsamında kısa, anlaşılır ve karşıdaki insan üzerinde etki sağlayarak dikkatini çekecek cümlelerin öneminden bahsetti. Coşkun "Asansör konuşması diğer adıyla Elevator Pitch nedir? Kendinizi ve isteğinizi yaklaşık 30-45 saniye içerisinde hızlı bir şekilde karşınızdaki kişiye aktarmanızı sağlayan bir tekniktir. Tabii ki sadece asansörde karşılaşacak değilsiniz. Bunu, katıldığınız bir konferansta, bir sanat etkinliğinde ya da hiç ummadığınız bir ortamda yani vaktinizin kısıtlı olduğu her yerde kullanılabilecek bir teknik olarak düşünün" dedi.



"Farklı özelliklerinizden bahsedin"


Coşkun, "Düşünülüp planlanması gereken en önemli soru hangisi sizce, ‘Eğer bir gün şu yerde, şu zamanda, şu konumda birileri ile tanışırsam ne demem lazım?’ İlk ve önemli aşama budur. Aslında her soru için ayrı ayrı asansör konuşmalarına sahip olmanız gerekir. Yani bir insan kaynakları müdürüne ayrı, bir şirket yöneticisine ayrı, yaşınıza yakın birine farklı sizden çok daha tecrübeli birine ayrı konuşmalar hazırlamanız gerekir. Kendinizi anlatırken dahi farklı bir özelliğinizi ya da başarınızı ön plana çıkarmak faydalı olabilir. Unutmayın, kendinizi tanıtmak ve dikkat çekmek için sadece 45 saniyeniz var. Konuşmanızın ikinci amacı kendinizi doğru ve hızlı tanıtmaktır. Üçüncü bölümde ‘seni farklı kılan şey’in ne olduğunu anlatmalısınız. Mesela, kendinizi tanıtırken ben Ayşe Marmara Üniversitesi son sınıf mühendislik öğrencisiyim dediniz ve karşı taraftan staj fırsatı isteyeceksiniz. Bundan önce çok kısa bir iki cümleyle sizi ne farklı kılıyor onu açıklamanız daha iyi olmaz mı?" diye konuştu.



"Kendinizi çok anlatmayın"


"Amacınız ne? Karşı taraf ile ilgili neleri biliyorsunuz? Özellikle bu kısma dikkat etmeli. Kendinizi anlatma kısmını uzatmamalısınız, bütün geçmişinizden bahsetmeye çalışmayın çünkü bunları yaparken bir bakarsınız ki bir türlü ne istediğinizi dile getirememişsiniz. 10 saniyede ne istediğinizi ve ne bildiğinizi karşı tarafa aktarmanız gerekiyor. Siz kendinizi anlatıyorsunuz diye karşı taraf size kafanızdakini teklif etmeyecek. Bunu bilin. Kafanızdakini ancak doğru ifade ederek alabilirsiniz. İsterken de karşı taraf ile ilgili araştırma yapmış olmanız lazım. Yani öyle her önünüze gelenden aynı şeyleri istiyorsunuz gibi algılanmasın" diyen Coşkun "İstediğini elde edebilmek için karşı tarafın aksiyon alacağı bir kapanış yapmalısınız" ifadelerini kullandı.



Hem eğitim hem iş


Coşkun kısa bir süre içinde kendini yabancı birine tanıtma, iş fikirlerini ifade etme ve karşısındakini ikna etme yeteneklerinin ortaya koyulduğu kısa bir sunum denemesi yaptı. Katılımcılar, hem birbirleriyle tanışarak eğitimde öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirdi hem de uygulama sayesinde iş bağlantılarını geliştirdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:09
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