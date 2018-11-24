THY- Euroleague
0553 313 94 23

Eğitimini tamamlayan 46 öğrenci hafızlık beratını aldı

İstanbul'da eğitimlerini başarıyla tamamlayan 46 öğrenci, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Muslu'nun da katıldığı törenle hafızlık beratını aldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
Eğitimini tamamlayan 46 öğrenci hafızlık beratını aldı

Hafızlık eğitimini tamamlayan 46 öğrenci, Bağcılar Merkez Camisinde düzenlenen törenle beratlarını aldı.

"Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Muslu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu, programda yaptığı konuşmada, icazetlerini alan hafızların bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajları da alarak çevrelerine güzel örnek olmalarını beklediklerini söyledi.

Hafızlık müessesinin çok önemli olduğunu ifade eden Muslu, "Bu müessesenin yaşatılması ancak fedakar hocalarımızın gayretleri ve hayırseverlerimizin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"Kur'an davetçisi olup onu insanlara ulaştırsınlar"

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise genç hafızların beratlarını almalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek öğrencileri, hocalarını ve ailelerini tebrik etti.

Hafızlığın önemi üzerinde duran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Allah çocuklarımızı öncelikle hamili Kur'an kıldı. Arkasından alimi Kur'an ve amili Kur'an ve daimi Kur'an olsunlar. Yani Kur'an alimi, Kur'an ile amil ulemadan olsunlar, ve Kur'an davetçisi olup onu insanlara ulaştırsınlar. Gerçek fetih işte budur. Fetihle işgal arasında fark vardır. Fetih bir bölgenin insanlarının gönüllerini de İslam'a yaklaştırarak onları İslam'la buluşturmaktır. O bölgeyi idari bakımdan işgal etmek fetih değildir. Bizim ecdadımız fethi önce gönüllerin fethi olarak görmüş. Beldelerin fethini kalplerin fethiyle mühürlemiştir."

Reis'ül-kurra vekili Mustafa Demirkan'ın dua yaptığı tören sonunda 46 öğrenciye hafızlık icazet belgelerinin yanı sıra altın ve saat hediye edildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:42
  1. Hafızlık eğitimi
  2. Bağcılar Merkez Camisi
  3. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Muslu
  4. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
  5. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  6. Kur'an-ı Kerim
  7. Diyanet İşleri Başkanlığı
  8. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    1. Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    4. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    5. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    6. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    7. İlk ütüler böyleydi
    8. İnsanlar bu cezaevine girmek için para..
    9. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    10. Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte..
    11. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    12. Bembeyaz dişler için...
    13. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    14. AK Parti'nin 40 adayından 3'ü eski bakan
    15. Şahin Şerifoğulları kimdir?
    16. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    17. Siroz öldürmekte 8. sırada
    18. AK Parti'de 'il başkanı' devrimi!..
    19. Trump'ın damadından Suudi Arabistan'a..
    20. AK Parti Gaziantep belediye başkan..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!